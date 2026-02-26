Ô tô con "vỡ toác" sau cú tông xe chở rác trên đường ở Hà Nội

Khoảng 16h15 ngày 26/2, tại đường Võ Nguyên Giáp (hướng sân bay Nội Bài về cầu Nhật Tân, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương.

Vào thời gian trên, ô tô nhãn hiệu Honda HR-V di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp thì bất ngờ xảy ra va chạm với một ô tô chở rác.

Chiếc ô tô con bị vỡ nát, xoay ngang đường sau cú tông cực mạnh vào ô tô chở rác (Ảnh: Trần Quang).

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến tài xế ô tô con bị thương, 2 phương tiện hư hỏng.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường để phân luồng, làm rõ vụ tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô con bị vỡ nát nghiêm trọng phần đầu xe, ô tô nằm chắn ngang đường, nhiều mảnh vỡ bắn tung tóe khắp mặt đường. Giao thông qua lại khu vực bị ùn ứ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.