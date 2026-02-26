Tài xế xe khách mắc kẹt suốt một giờ sau tai nạn

Ngày 26/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã ứng cứu thành công một tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe.

Sáng 26/2, tài xế Trần Thanh Hải (40 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe khách di chuyển trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Thạch Trụ Tây (xã Lân Phong, Quảng Ngãi) đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo.

Cảnh sát cắt cabin xe khách giải cứu tài xế mắc kẹt (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Xe khách đã tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo làm phần cabin biến dạng. Tài xế Hải bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin xe khách. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường xử lý vụ việc.

Cảnh sát phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để cắt một phần cabin xe khách mới có thể đưa tài xế Hải ra ngoài. Tài xế bị thương nặng ở phần chân, mất nhiều máu nên được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A hơn một giờ. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.