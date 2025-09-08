Nhịp cầu Bình Triệu 1 bắt đầu tách khỏi đầu mố

Sáng cùng ngày, người dân chạy xe máy qua cầu Bình Triệu 1 được hướng dẫn rẽ lên cây cầu sắt bắc qua điểm tiếp nối giữa nhịp cầu và mố cầu.

Sau khi thiết lập xong cây cầu tạm, đơn vị thi công đã triển khai kích nâng liên tục. Đến nay, bằng mắt thường, người dân có thể thấy rõ phần nhịp cầu được nâng lên.

Công nhân đang dọn dẹp vị trí nhịp cầu tách khỏi đầu mố (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo ghi nhận của phóng viên, phần nhịp của cầu Bình Triệu 1 đã được nâng lên cao gần 20cm so với đầu mố. Cây cầu sắt bắt đầu phát huy tác dụng giúp phương tiện lưu thông qua điểm chênh lệch.

Tại điểm đầu mố, nhà thầu cắm biển thông báo phương tiện giảm tốc độ. Các kỹ sư cũng túc trực tại công trường, theo dõi hiệu quả vận hành của cây cầu sắt.

Dầm nhịp của cầu Bình Triệu 1 đã được nâng lên cao gần 20cm so với mố cầu (Ảnh: Ngọc Tân).

Vào giờ cao điểm (7h-8h30), phóng viên Dân trí ghi nhận luồng xe máy đi qua cầu Bình Triệu 1 bị ùn ứ do mặt đường bị bóp hẹp 2 đầu.

Cây cầu sắt có bề rộng chỉ bằng 2/3 mặt đường cũ, dẫn đến việc xuất hiện "nút cổ chai" khi lượng xe máy gia tăng.

Trao đổi với phóng viên, một kỹ sư tại công trường cho biết, lượng xe máy qua cầu Bình Triệu 1 vào giờ cao điểm buổi sáng rất lớn. Nhà thầu đang tìm cách mở rộng mặt cắt ngang của phần cầu tạm để tăng năng lực lưu thông cho xe máy.

Các kỹ sư đang tính phương án mở rộng lối đi cho xe máy qua cầu Bình Triệu 1 (Ảnh: Ngọc Tân).

Ngoài vấn đề bóp hẹp làn đường, cây cầu sắt cũng tạo ra âm thanh rất lớn khi phương tiện chạy qua. Tiếng ồn gây đau tai khi đứng gần.

Sử dụng ứng dụng đo độ ồn (decibel), phóng viên ghi nhận mức ồn tại cây cầu sắt là 90-110db (mức rất ồn), trong khi đoạn đường cách đó 100m chỉ có mức ồn 50db.