Người dân tự nguyện giao nộp cá thể khỉ vàng

Ngày 28/1, Công an xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa vận động người dân giao nộp, thả một cá thể khỉ vàng là động vật hoang dã về tự nhiên.

Cá thể khỉ vàng được nuôi nhốt trong gia đình nhà anh C. (Ảnh: Công an xã Mai Châu).

Trước đó, Công an xã Mai Châu nắm bắt được sự việc, tại gia đình anh H.V.C. (trú tại xóm Noong Luông, xã Mai Châu), đang nuôi nhốt một cá thể khỉ vàng (tên khoa học Macaca Mulatta), thuộc nhóm IIB, là động vật hoang dã.

Công an xã đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mai Châu, tỉnh Phú Thọ tiến hành làm việc và giải thích các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã cho người dân. Sau buổi làm việc, anh C. đã hiểu và tự nguyện giao nộp cá thể khỉ vàng cho Hạt Kiểm lâm Mai Châu. Sau đó, cơ quan này đã tiến hành thả cá thể khỉ vàng về với thiên nhiên.

Công an xã Mai Châu khuyến cáo người dân, cần nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nghiêm cấm các hành vi buôn bán, săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Anh C. bàn giao cá thể khỉ vàng cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên (Ảnh: Công an xã Mai Châu).

Khi người dân phát hiện các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng các ngư cụ, chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản, thiết bị phát âm thanh tần số cao, loa dụ… để săn chim, bắt chim; các hoạt động nuôi nhốt, săn bắn, mua bán, vận chuyển trái phép các loài hoang dã, sản phẩm hoang dã, các loại bẫy, bắt, tận diệt các loại chim hoang dã di cư, nguồn lợi thuỷ sản hãy báo ngay theo đường dây nóng của cơ quan công an.