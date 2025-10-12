Giải cứu cá thể khỉ mắc bẫy “hàm của quỷ” trên núi Sơn Trà

Ngày 12/10, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp giải cứu một cá thể khỉ bị mắc bẫy thú trên núi Sơn Trà.

Cá thể khỉ này được du khách tham quan phát hiện gặp nạn tại khu vực cách một điểm nghỉ dưỡng khoảng 1,5km hướng về đỉnh Bàn Cờ. Con vật bị mắc bẫy kẹp ở chân.

Lực lượng chức năng giải cứu cá thể khỉ (Ảnh: Ban quản lý).

Tiếp nhận thông tin, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã phối hợp Ban quản lý rừng đặc dụng thành phố Đà Nẵng gỡ bẫy, giải cứu cá thể khỉ.

Sau khi được giải cứu, con khỉ đã trở về môi trường tự nhiên với tình trạng sức khỏe ổn định.

Loại bẫy kẹp cá thể khỉ mắc phải rộng khoảng 10cm, có hình răng cưa, được nhiều người ví von là “hàm của quỷ”. Một khi dính bẫy, con mồi rất khó để thoát ra, nếu thoát cũng sẽ bị thương tật.

Bẫy "hàm của quỷ" trên núi Sơn Trà (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, cuối năm 2024, cá thể khỉ đuôi lợn cũng bị mắc bẫy kẹp tại khu vực Suối Đá, trên núi Sơn Trà. Con khỉ này được cứu hộ trong tình trạng 3 ngón chân trước bị kẹp chặt vào bẫy, vết thương hoại tử.

Gần đây nhất, ngày 30/9, Hạt Kiểm lâm Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn ghi nhận một cá thể voọc chà vá chân nâu trưởng thành (được mệnh danh “nữ hoàng linh trưởng”) được người dân giải cứu khỏi bẫy thú. Cá thể này bị mắc kẹt trong bẫy làm bằng sợi cáp, bị thương ở chân trước.