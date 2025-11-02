Người đàn ông gặp nạn khi chèo thuyền đi lùa trâu

Sáng 2/11, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ông N.V.T. (52 tuổi, trú tại thôn Cừa Lĩnh, xã Mai Hoa).

Khoảng 16h45 ngày 1/11, ông T. chèo thuyền trên hồ nước tại thôn Cừa Lĩnh để đi lùa trâu về nhà.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trong lúc di chuyển, ông bị rơi xuống nước mất tích do thuyền lật. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có mưa lớn, nước trong hồ sâu khoảng 4m.

Chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm, song công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 8h ngày 2/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể ông T. tại khu vực hồ nước nói trên và bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.