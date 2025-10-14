Một phụ nữ "cầu cứu" công an khi chuyển nhầm 20 triệu đồng cho người lạ

Chiều 14/10, Công an xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn cũ, Nghệ An) đã trao trả 20 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Văn (SN 1976, trú tại bản Nậm Càn, xã Na Ngoi) sau khi chị này sơ suất chuyển nhầm tiền qua ứng dụng ngân hàng.

Thiếu tá Lỳ Bà Lử, Trưởng Công an xã Na Ngoi, cho biết chiều tối 12/10, trong lúc thực hiện giao dịch, chị Văn đã nhập sai số tài khoản và chuyển nhầm 20 triệu đồng cho anh T.K.H., trú tại phường Tân Thuận, TPHCM. Phát hiện sự việc, chị Văn đã đến Công an xã Na Ngoi trình báo, mong được giúp đỡ.

Chị Văn nhận lại số tiền bị chuyển nhầm sau khi được Công an xã Na Ngoi hỗ trợ (Ảnh: Công an xã Na Ngoi).

Công an xã Na Ngoi đã phối hợp với ngân hàng và Công an TPHCM xác minh thông tin và liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm tiền.

“Khi được giải thích, anh H. tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền. Chúng tôi đã bàn giao lại cho chị Văn”, Thiếu tá Lử thông tin.

Tại trụ sở Công an xã Na Ngoi, chị Nguyễn Thị Văn bày tỏ sự xúc động và biết ơn khi nhận lại 20 triệu đồng. Chị đã viết thư cảm ơn gửi Công an xã Na Ngoi.

“Tôi thật sự biết ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Na Ngoi. Các anh làm việc tận tâm, nhanh chóng, giúp tôi nhận lại số tiền chỉ trong hai ngày”, chị Văn chia sẻ.