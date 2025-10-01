Người phụ nữ chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng cho người giống hệt họ tên với mình

Chiều 1/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 30/9, Công an xã Tân Thanh nhận được thông tin của chị Nông Thị Nga (27 tuổi, ở xã Tân Thanh) về việc, chị Nga bất ngờ nhận được 1,4 tỷ đồng từ một người lạ chuyển khoản tới.

Chị Nga (39 tuổi, áo hồng) vui mừng nhận lại số tiền 1,4 tỷ đồng đã chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Tân Thanh đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng VietinBank xã Sơn Dương tiến hành xác minh sự việc.

Theo cảnh sát, qua xác định ban đầu, chủ nhân số tài khoản chuyển tiền cho chị Nga (27 tuổi) cũng mang tên là chị Nông Thị Nga, nhưng người này 39 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Công an xã Tân Thanh sau đó đã liên hệ trực tiếp tới chị Nga (39 tuổi) và mời chị này đến trụ sở công an xã để làm việc và tiến hành trao trả lại số tiền trên.

Tại cơ quan công an, chị Nga (39 tuổi) cho biết, ngày 29/9, chị tiến hành việc giải ngân trực tuyến với số tiền 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó chị Nga (39 tuổi) mới biết bản thân vừa chuyển nhầm tiền tới một số tài khoản ngân hàng khác cũng mang tên Nông Thị Nga.

Chị Nga sau đó chị đã báo với phía ngân hàng nơi chị giao dịch. Tới ngày 30/9, chị Nga (39 tuổi) nhận được điện thoại của Công an xã Tân Thanh gọi tới nói về sự việc như đã nêu trên. Và tới ngày 1/10, chị Nga (39 tuổi) nhận lại toàn bộ số tiền 1,4 tỷ đồng đã chuyển khoản nhầm.