Người đàn ông Lâm Đồng chuyển nhầm 117 triệu đồng cho cô gái ở Phú Thọ

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 26/9 anh Vũ Duy Mạnh (52 tuổi, trú ở xã Lộc Tân, tỉnh Lâm Đồng) chuyển nhầm 117,5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên chị Bùi Thị Hoa, trú tại xóm Muôn, xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Ngay khi nhận được số tiền lớn không rõ nguồn gốc, chị Hoa chủ động đến Công an xã Hợp Kim trình báo và được hướng dẫn các thủ tục cần thiết để hoàn trả tiền theo đúng quy định pháp luật.

Vừa qua, anh Mạnh liên hệ trực tiếp với chị Hoa rồi cùng nhau đến trụ sở Công an xã Hợp Kim thực hiện giao dịch chuyển trả lại số tiền nêu trên.

Chị Bùi Thị Hoa hoàn trả đủ số tiền 117,5 triệu đồng cho anh Vũ Duy Mạnh dưới sự chứng kiến của cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Hợp Kim).

Câu chuyện nhỏ nhưng theo công an chứa đựng ý nghĩa lớn. Hành động trung thực và tự nguyện của chị Bùi Thị Hoa không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng tử tế.

Cũng tại tỉnh Phú Thọ, Công an xã Hợp Lý vừa hỗ trợ một công dân nhận lại 50 triệu đồng bị chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Cụ thể, chị Bùi Thị Mai (xã Liên Châu, Phú Thọ) chuyển nhầm 50 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Minh, cán bộ UBND xã Hợp Lý. Sau khi phát hiện, chị Mai tìm tới Công an xã Hợp Lý nhờ giúp đỡ.

Nhờ sự phối hợp tích cực của chị Minh và hướng dẫn kịp thời của công an, chị Bùi Thị Mai đã nhận lại số tiền 50 triệu đồng theo đúng quy định.

Công an khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng, đặc biệt với các khoản tiền lớn.

Nếu không may chuyển nhầm, người dân cần bình tĩnh, liên hệ ngay với ngân hàng và cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.