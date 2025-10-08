Nam thanh niên đánh võng trước đầu xe tải rồi đăng clip lên mạng xã hội

Chiều 8/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã bàn giao đối tượng, phương tiện và vụ việc một nam thanh niên có hành vi lạng lách, đánh võng trước đầu xe tải cho Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng xử lý.

Hình ảnh nam thanh niên đánh võng trước đầu ô tô tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo C08, mới đây số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 nhận được phản ánh về một trường hợp nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường. Sau đó, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập và làm việc với người vi phạm vào đêm 6/10.

Qua xác minh cảnh sát xác định, hành vi vi phạm của nam thanh niên nêu trên đã diễn ra khoảng 4 tháng trước, nam thanh niên chạy xe máy lạng lách trên địa bàn của TP Hải Phòng, sau đó người này còn ghi hình và đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, người dân đã phản ánh tới Cục trưởng Cục CSGT.

Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, nam thanh niên điều khiển xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường. Đáng chú ý, người này còn "liều mạng" lao xe sang đường ngược chiều rồi đánh võng trước đầu ô tô tải.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.