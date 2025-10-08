Nam thanh niên đánh võng trước đầu xe tải rồi đăng clip lên mạng xã hội
(Dân trí) - Người dân gửi clip tố giác nam thanh niên lái xe nguy hiểm tới Cục trưởng Cục CSGT, cảnh sát sau đó đã xác minh và triệu tập người vi phạm lên trụ sở để xử lý.
Chiều 8/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã bàn giao đối tượng, phương tiện và vụ việc một nam thanh niên có hành vi lạng lách, đánh võng trước đầu xe tải cho Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng xử lý.
Theo C08, mới đây số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 nhận được phản ánh về một trường hợp nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường. Sau đó, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập và làm việc với người vi phạm vào đêm 6/10.
Qua xác minh cảnh sát xác định, hành vi vi phạm của nam thanh niên nêu trên đã diễn ra khoảng 4 tháng trước, nam thanh niên chạy xe máy lạng lách trên địa bàn của TP Hải Phòng, sau đó người này còn ghi hình và đăng tải trên mạng xã hội.
Sau khi đoạn clip được đăng tải, người dân đã phản ánh tới Cục trưởng Cục CSGT.
Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, nam thanh niên điều khiển xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường. Đáng chú ý, người này còn "liều mạng" lao xe sang đường ngược chiều rồi đánh võng trước đầu ô tô tải.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.