Cục CSGT công bố mức thu phí sát hạch bằng lái ô tô, xe máy

Ngày 3/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về mức thu phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Cụ thể, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) có phí là 135.000 đồng.

Người dân đi cấp đổi lại giấy phép lái xe tại Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Phí sát hạch lái xe như sau: Hạng xe A1, A, B1 (sát hạch lý thuyết 60.000 đồng; sát hạch thực hành 70.000 đồng).

Đối với thi sát hạch ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE (sát hạch lý thuyết 100.000 đồng; sát hạch thực hành trong hình 350.000 đồng; sát hạch thực hành trên đường giao thông 80.000 đồng; sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông 100.000 đồng).

Theo Cục Cảnh sát giao thông, ngoài các khoản phí và lệ phí nêu trên, hội đồng sát hạch sẽ không thu thêm bất kỳ loại phí, lệ phí nào khác.

"Khi tham gia sát hạch, nếu thí sinh phát hiện trung tâm đào tạo, trung tâm sát hạch thu thêm các khoản tiền khác, đề nghị người dân gọi về đường dây nóng của phòng CSGT địa phương và Cục Cảnh sát giao thông (số điện thoại trực ban Cục Cảnh sát giao thông: 0692.342.608, 0995.676.767)", vị đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, khi người dân tham gia giao thông trên đường, ngoài việc sử dụng thông tin GPLX trên VNeID, người dân còn được khai thác thông tin trên trang thông tin điện tử về GPLX, hoặc ứng dụng VNeTraffic.

Nhà chức trách cho hay, việc sử dụng dữ liệu trên ứng dụng định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó. Lực lượng CSGT đẩy mạnh cấp đổi GPLX qua dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân, từng bước hạn chế việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.