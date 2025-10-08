Tài xế ô tô bán tải bị phạt 5 triệu đồng vì chở 4 người trên thùng xe

Chiều 8/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa lập biên bản xử phạt với tài xế L.Đ.B. (SN 1980, trú tại Bắc Ninh) do có hành vi điều khiển ô tô bán tải chở người trên thùng xe trái quy định.

Với vi phạm nêu trên, anh B. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế B. chở 4 người trên thùng ô tô bán tải tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, lúc 6h ngày 25/9 tại km23 quốc lộ 18, tài xế B. điều khiển ô tô bán tải biển số 99C-177.xx có hành vi chở 4 người trên thùng xe. Hành vi vi phạm của nam tài xế bị người dân ghi lại và phản ánh tới Cục CSGT.

C08 sau đó đã giao Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, xử lý vi phạm nêu trên.

Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.