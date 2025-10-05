Ô tô Mercedes đỗ xe sai ở phố cổ Hà Nội bị người dân "mách" Cục trưởng CSGT

Ngày 5/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt tài xế L.B.H. (SN 1973, trú tại phường Hoàn Kiếm) do có hành vi đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe.

Với vi phạm nêu trên, tài xế H. sẽ bị xử phạt 900.000 đồng.

Trước đó, vào lúc 9h ngày 3/10, tại số 1 phố Hàng Thùng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, ô tô con nhãn hiệu Mercedes S550 biển số 29A-874.xx do anh H. điều khiển, đã đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe trên phố Hàng Thùng.

Hình ảnh chiếc ô tô Mercedes S550 đỗ sai quy định trên phố Hàng Thùng (Ảnh: Cục CSGT).

Theo C08, hành vi vi phạm của anh H. gây cản trở giao thông, việc này đã bị người dân ghi hình và gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sau đó đã giao đội địa bàn xác minh, xử lý.

Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.