Người dân "mách" Cục trưởng CSGT, tài xế ô tô vi phạm bị phạt 5 triệu đồng

Chiều 3/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt với anh Đ.V.B. (SN 1983, trú tại xã Trung Giã, TP Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô đi vào đường cấm ô tô đi ngược chiều.

Với vi phạm nêu trên, tài xế B. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế B. điều khiển ô tô biển vàng đi vào đường cấm ô tô đi ngược chiều trong phố Hồ Đắc Di, gây ùn ứ giao thông (Ảnh: Cục CSGT).

Trước đó, vào lúc 17h49 ngày 1/10, tại đoạn đường trước số 8 phố Hồ Đắc Di, TP Hà Nội, tài xế B. điều khiển ô tô BKS 29E-030.xx có hành vi đi vào đường cấm ô tô đi ngược chiều trên phố Hồ Đắc Di trong giờ cao điểm.

Theo cảnh sát, hành vi của tài xế B. khiến giao thông bị ùn ứ, người dân sau đó đã phản ánh sự việc tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Tới ngày 2/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với anh B..

Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục Cảnh sát giao thông (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.