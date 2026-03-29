Mưa đá, gió giật mạnh làm đổ nhiều cây, hư hỏng ô tô ở Đền Hùng

Chiều 29/3, lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ cho biết trận mưa dông lớn, gió giật mạnh kèm theo mưa đá xảy ra cùng ngày khiến 3 cây si bị bật gốc, đổ chắn ngang đường nội bộ vào khu di tích. Một ô tô con bị hư hỏng do cây đổ vào.

3 cây si bị bật gốc, đổ chắn ngang đường nội bộ vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Ảnh: Thanh Hòa).

Theo Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Phạm Tiến Đạt, đơn vị đã triển khai lực lượng đặt biển cảnh báo nguy hiểm và chỉ dẫn phương tiện, phân luồng giao thông.

Người dân tới thăm viếng Đền Hùng sẽ di chuyển theo hướng về cổng trung tâm lễ hội để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo khu di tích cũng chỉ đạo nhân lực tiến hành cắt dọn cây bị đổ gãy và vệ sinh tuyến đường đảm bảo cảnh quan chung. Đến nay, công tác khắc phục đã hoàn tất, giao thông trong khu vực trở lại bình thường.

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an xã Hy Cương, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC khu vực I, Điện lực khu vực Việt Trì cũng chủ động phân luồng giao thông, tạm ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ô tô hư hỏng do bị cây đổ vào tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Ảnh: Thanh Hòa).

Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa. Sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng lạnh có thể gây ra nhiều hình thái thời tiết cực đoan như dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc và thực hiện các biện pháp phòng tránh cần thiết.

Như Dân trí thông tin, 2026 là năm đầu tiên Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới (từ ngày 1/7/2025) và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sự kiện do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức trong thời gian 17-26/4 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh.

Điểm mới năm nay sẽ là lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh được tổ chức theo 18 cụm xã, phường và kéo dài từ ngày 7/4 đến ngày 21/4. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được mở rộng về quy mô và không gian tổ chức, tạo thành chuỗi sự kiện trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ.

Bên cạnh đó, một số hoạt động như Giải Marathon, Giải Golf Cúp Hùng Vương, Giải bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang, trưng bày hoa lan nghệ thuật… được xã hội hóa, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của lễ hội năm nay.