Trời đang nắng, dông xuất hiện kèm theo mưa đá ở Quỳ Châu

Chiều 29/3, trao đổi với phóng viên, ông Trần Bảo Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết trận mưa đá xảy ra vào khoảng 15h45 cùng ngày, kéo dài 5-7 phút.

“Hiện tại địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Sau khi mưa đá kết thúc, thời tiết nhanh chóng ổn định, trời hửng nắng trở lại”, ông Linh thông tin.

Mưa đá xảy ra tại xã Quỳ Châu, Nghệ An (Video: Lương Nga).

Theo ghi nhận, trước thời điểm xảy ra hiện tượng, khu vực này trải qua nhiều giờ nắng nóng. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, bầu trời bất ngờ chuyển tối, gió mạnh nổi lên kèm theo dông.

Ngay sau đó, mưa đá trút xuống với mật độ dày. Các viên đá có kích thước không đồng đều, trong đó nhiều viên to bằng ngón chân cái, rơi xuống mái tôn tạo nên tiếng động lớn, liên hồi.

Mưa đá xuất hiện tại xã Quỳ Châu có viên to bằng ngón chân (Ảnh: Lương Nga).

Chị Lương Nga, người dân địa phương cho biết khi đang ở trong nhà nghe tiếng va đập dồn dập trên mái tôn. Khi quan sát ra ngoài, chị thấy mưa đá phủ trắng sân, nhiều viên có kích thước khá lớn nên thông tin cho người thân hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Theo người dân địa phương, hiện tượng mưa đá xuất hiện khá đột ngột sau thời điểm nắng nóng, dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng vẫn khiến nhiều người bất ngờ.