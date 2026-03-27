Phú Thọ thông tin về điểm mới của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

Ngày 27/3, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đây là năm đầu tiên Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới (từ ngày 1/7/2025) và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sự kiện do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức trong thời gian 17-26/4 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Thanh Hòa).

Chương trình được tổ chức với 2 phần chính: Các nghi thức truyền thống (phần lễ) và chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch (phần hội).

Trong đó, phần lễ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, thành kính theo truyền thống văn hóa dân tộc. Phần hội được tổ chức vui tươi, lành mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa cội nguồn và góp phần quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch văn hóa Phú Thọ.

Điểm mới năm nay sẽ là lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh được tổ chức theo 18 cụm xã, phường và kéo dài từ ngày 7/4 đến ngày 21/4. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được mở rộng về quy mô và không gian tổ chức, tạo thành chuỗi sự kiện trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ.

Bên cạnh đó, một số hoạt động như Giải Marathon, Giải Golf Cúp Hùng Vương, Giải bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang, trưng bày hoa lan nghệ thuật… được xã hội hóa, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của lễ hội.

Cũng tại cuộc họp báo, UBND tỉnh Phú Thọ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ và tour, tuyến du lịch trên địa bàn nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Giỗ Tổ.

Du khách từ khắp các tỉnh thành trên cả nước về Đền Hùng, Phú Thọ dâng hương, vãn cảnh (Ảnh: Thành Đông).

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, khẳng định sự kiện văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Đây không chỉ là dịp để tri ân công đức các Vua Hùng, mà còn là cơ hội “vàng” để Phú Thọ giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh.

Lãnh đạo Phú Thọ mong muốn các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, đơn vị dịch vụ trở thành những “đại sứ du lịch”, kể những câu chuyện về Đất Tổ bằng tinh thần sáng tạo và những trải nghiệm thực tế. Song song với đó sẽ giới thiệu các tour du lịch và sản phẩm đặc sắc nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chất lượng trong hành trình về với cội nguồn dân tộc.

Tỉnh Phú Thọ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về thông tin và không gian tác nghiệp để các cơ quan báo chí, nhà sáng tạo nội dung và cộng đồng doanh nghiệp có thêm nhiều sản phẩm truyền thông chất lượng. Qua đó, theo ông Ngọc, góp phần lan tỏa hình ảnh tỉnh Phú Thọ vừa giàu giá trị lịch sử, văn hóa, vừa năng động và hấp dẫn trong hành trình khám phá du lịch của bạn bè trong nước và quốc tế.