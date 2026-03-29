Doanh nghiệp chi hơn 74 tỷ đồng sửa chữa hư hỏng cầu Sông Lô ở Phú Thọ

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, công trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô (qua địa bàn xã Đoan Hùng) có tổng mức đầu tư trên 74 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (Udideco) chi trả toàn bộ.

Dự án sửa chữa tập trung gia cường hệ móng các trụ cầu (từ trụ T1 đến trụ T8) thông qua bổ sung cọc khoan nhồi, mở rộng bệ trụ và tăng cường các kết cấu liên kết. Việc này nhằm đảm bảo khả năng chịu lực và an toàn lâu dài cho công trình cầu Sông Lô.

Nhà thầu đang tiến hành sửa chữa hư hỏng trụ cầu Sông Lô (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Việc sửa chữa được Udideco cùng nhà thầu chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 đến ngày 30/4, tập trung hoàn thiện toàn bộ cọc khoan nhồi, gia cường và mở rộng bệ trụ cầu T3 và T6. Khi hoàn thành sẽ tổ chức kiểm định, nghiệm thu để tổ chức thông xe hạn chế (ô tô con và người đi bộ), góp phần giảm áp lực giao thông cho người dân trong khu vực.

Giai đoạn 2 sẽ triển khai sửa chữa các trụ trên cạn (trụ T1, T2, T7, T8). Giai đoạn 3 thực hiện đối với hai trụ T4 và T5 vào mùa cạn tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công sửa chữa cầu Sông Lô.

Được biết, tổng chi phí sửa chữa trên 74 tỷ đồng mới chỉ là dự toán bước đầu. Do giá xăng dầu tăng thời gian qua khiến chi phí nguyên vật liệu, nhân công cũng đều tăng theo.

Mới đây, nhà thầu đã kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các sở ngành áp dụng cơ chế đặc thù/khẩn cấp cho dự án. Trong đó cho phép nhà thầu được tận dụng nguồn đất từ các dự án khác trên địa bàn hoặc khai thác tạm từ các mỏ lân cận theo quy trình rút gọn, thay vì chờ phê duyệt mỏ mới kéo dài nhằm đáp ứng tiến độ thi công trước mùa lũ.

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010 và khánh thành vào tháng 3/2015. Cầu có chiều dài gần 518m, tải trọng 30 tấn. Gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.

Cuối tháng 10/2025, mực nước sông Lô xuống thấp làm lộ ra hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó có trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra hốc lớn cao khoảng 2m. Một móng cọc lộ ra cốt thép gỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ sau đó có văn bản chấp thuận cho phép Công ty Udideco - một trong 3 nhà thầu thi công xây dựng cầu Sông Lô năm 2015 - được thực hiện thi công sửa chữa, khắc phục hư hỏng bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp.

Gần đây nhất, Sở Xây dựng Phú Thọ đề xuất xây dựng cầu Sông Lô mới trên đường trục chính qua Cụm công nghiệp Sóc Đăng, cách cầu cũ hiện tại về phía hạ lưu 2,4km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng. Kinh phí làm cầu mới được lấy từ ngân sách Nhà nước và phấn đấu hoàn thành trong vòng một năm kể từ tháng 3.

Cầu phao Đoan Hùng được quân đội vận hành trong thời gian sửa chữa hư hỏng cầu Sông Lô (Ảnh: Quân khu 2).

Từ ngày 16/2, cầu phao Đoan Hùng do Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng) vận hành đưa vào hoạt động, thay thế tạm thời cho cầu Sông Lô bị hư hỏng đang được sửa chữa.

Cầu phao có tổng chiều dài hơn 229m, mặt cầu rộng 6m với kết cấu nổi cho phép phương tiện, ô tô dưới 7 chỗ lưu thông, giúp người dân khu vực Đoan Hùng và vùng lân cận có điều kiện đi lại thuận tiện.