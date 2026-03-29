Ô tô khách 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo, 7 người bị thương

Theo thông tin từ UBND xã Tam Đảo (Phú Thọ), ô tô khách lao xuống vực lúc 13h ngày 29/3. Rất may, do có nhiều cây lớn ven đèo Tam Đảo nên chiếc xe bị chặn lại.

Trên xe có 29 người, gồm cả lái xe, 7 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc. Lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn, đưa nạn nhân bị thương ra ngoài.

Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đưa các nạn nhân ra ngoài (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị chức năng và người dân địa phương đưa nạn nhân mắc kẹt trong xe ra ngoài, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và cấp cứu những người gặp nạn.

Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ xác định, người điều khiển ô tô khách là ông L.Đ.T. (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội).

7 người bị thương sau vụ xe khách lao xuống vực trên đèo Tam Đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

7 người bị thương, trong đó có 3 nạn nhân bị thương nặng là chị N.T.H. (SN 1984), chị N.T.T. (SN 1996) và cháu T.H.M. (SN 2021, cùng trú tại Hà Nội) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và làm rõ nguyên nhân vụ việc.