Phú Thọ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương quy mô cấp tỉnh ngày 17-26/4

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, vào các ngày 17-26/4 (tức ngày 1-10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh.

Du khách từ khắp các tỉnh thành trên cả nước về Đền Hùng dâng hương, vãn cảnh (Ảnh: Thành Đông).

Trong đó, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng diễn ra 4 nội dung chính của phần lễ, gồm: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh Phú Thọ vào các ngày 7-21/4; Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 22/4; rước kiệu của các xã, phường trong khu vực Đền Hùng ngày 23/4; lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong” ngày 26/4.

Về phần hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc sẽ được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tiêu biểu như: Hội trại văn hóa; hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy; liên hoan văn nghệ quần chúng; múa lân, sư, rồng; trình diễn văn hóa Mường, đánh trống đồng, đâm đuống; trưng bày hoa lan nghệ thuật; biểu diễn văn nghệ, nhạc cụ dân tộc…

Tại cuộc họp chiều 17/3, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông - Trưởng ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc quốc gia, có ý nghĩa sâu sắc đối với tỉnh và cả nước.

Trong bối cảnh Phú Thọ vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tổ chức thành công sự kiện càng có ý nghĩa nổi bật, không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức tổ tiên, theo ông Đông.

Đây cũng là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh quê hương, con người, du lịch Phú Thọ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Khánh Trang).

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của sự kiện.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng được giao chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như xây dựng phương án tổ chức hội trại văn hóa đảm bảo thẩm mỹ, phù hợp với điều kiện thực tế.

Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ 1/7/2025. Tỉnh có dân số trên 4 triệu người, gồm 148 xã, phường.