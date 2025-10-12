Một phụ nữ báo công an khi tài khoản bất ngờ nhận được 5 tỷ đồng

Ngày 12/10, Công an phường An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết đã hỗ trợ một phụ nữ trả lại 5 tỷ đồng cho người chuyển nhầm ở TPHCM.

Trước đó, ngày 10/10, chị N.T.M.H. (SN 1984, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai) đến cơ quan công an trình báo việc bỗng nhiên nhận được 5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của mình.

Thời gian qua, công an các xã, phường ở Gia Lai đã hỗ trợ nhiều trường hợp bị chuyển nhầm tiền vào tài khoản (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nhận được thông tin trình báo, Công an phường An Khê phối hợp với ngân hàng xác minh tài khoản chuyển nhầm số tiền trên là anh T.H.L. (24 tuổi, trú tại phường Tân Sơn, TPHCM).

Sau đó, Công an phường và Chi nhánh Ngân hàng ACB tại An Khê đã hướng dẫn chị H. làm thủ tục hoàn trả số tiền trên về chủ sở hữu theo quy định.

Sau khi nhận lại được số tiền, anh L. rất cảm kích và gửi lời cảm ơn đến chị H. cùng cơ quan công an, ngân hàng.

Công an phường An Khê khuyến cáo, nếu chuyển khoản nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm mà không rõ người gửi, người dân nên đến trình báo tại cơ quan công an để được hỗ trợ.

Hành vi cố ý không hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản. Tuy nhiên, theo cơ quan công an, người dân không nên tự ý chuyển trả lại tiền khi không có bên thứ 3 để tránh các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng.