Người phụ nữ phát hiện có thêm 1 tỷ đồng trong tài khoản liền báo công an

Ngày 11/10, Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận đã hỗ trợ chị L.T.H.G. (SN 1987, quê Hà Tĩnh) nhận lại số tiền 1 tỷ đồng bị chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

Trước đó, vào chiều 9/10, chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1976, trú tại phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được khoản tiền 1 tỷ đồng. Nhận định đây là tiền chuyển nhầm, chị Hạnh đã chủ động đến Công an phường Quy Nhơn Bắc trình báo sự việc.

Lực lượng chức năng hướng dẫn chị Hạnh hoàn trả lại 1 tỷ đồng cho người chuyển nhầm (Ảnh: Công an phường Quy Nhơn Bắc).

Công an phường Quy Nhơn Bắc đã nhanh chóng xác minh được chủ nhân số tiền là chị G. và hướng dẫn chị Hạnh thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả lại 1 tỷ đồng cho người chuyển nhầm.

Sau khi nhận lại số tiền lớn, chị G. đã gửi thư cảm ơn đến chị Hạnh vì hành động trung thực và tập thể Công an phường Quy Nhơn Bắc vì tinh thần trách nhiệm, tận tâm và sự hỗ trợ kịp thời.

Hành động đẹp của chị Hạnh cùng sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng công an đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, khẳng định niềm tin vào lòng tốt và sự hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Công an phường Quy Nhơn Bắc cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện chuyển nhầm tiền cần liên hệ ngay với ngân hàng để báo cáo và làm lệnh tra soát tài khoản. Đối với người nhận tiền chuyển nhầm, cần đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn chuyển trả, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo.