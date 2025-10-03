Cô gái báo công an khi tài khoản bỗng dưng nhận 45 triệu đồng

Ngày 3/10, Công an phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã hỗ trợ một công dân trả lại số tiền 45 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thúy (SN 2003, trú tại khu phố 2, phường Đông Hà) bất ngờ nhận được 45 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Chị Thúy đã đến Công an phường Đông Hà trình báo, nhờ lực lượng chức năng xác minh chủ nhân số tiền.

Chị Thúy và anh Vui tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, Công an phường Đông Hà xác định số tiền trên do anh Nguyễn Văn Vui (SN 1966, trú tại khu phố 7, phường Nam Đông Hà) chuyển nhầm.

Lực lượng công an đã hướng dẫn và hỗ trợ chị Thúy trao trả lại toàn bộ số tiền 45 triệu đồng cho anh Vui.

Tại cơ quan công an, người đàn ông bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến chị Thúy cùng lực lượng Công an phường Đông Hà vì hành động trung thực và sự hỗ trợ kịp thời.