Công an hỗ trợ người dân nhận lại 1,7 tỷ đồng chuyển nhầm

Ngày 30/9, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an phường Nam Triệu (Hải Phòng) vừa giúp chị Nguyễn Thị T. (trú tại phường Đồ Sơn (Hải Phòng), nhận lại 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Chị Nguyễn Thị T. làm việc tại cơ quan Công an phường Nam Triệu, xác minh sự việc chuyển nhầm tài khoản (Ảnh: Công an cung cấp).

Hôm 25/9, chị T. chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản của ông Đinh Hữu Ngh. (trú tại phường Nam Triệu). Phát hiện sự việc, chị lập tức trình báo công an để được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Nam Triệu nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc và hỗ trợ chị T. nhận lại toàn bộ số tiền.

Chị T. đã gửi lời cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình hỗ trợ của Công an phường Nam Triệu.