Một hộ dân nhận 11,6 tỷ đồng đền bù ở dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ngày 15/1, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương cho các hộ dân ở phường 1 Bảo Lộc và xã Đức Trọng (Lâm Đồng).

Theo đó, cơ quan chức năng phê duyệt, chi trả bồi thường cho 142 trường hợp là hộ gia đình, tổ chức tại phường 1 Bảo Lộc với tổng số tiền hơn 225 tỷ đồng. Trong đó, gia đình ông N.V.T. nhận khoản bồi thường cao nhất với số tiền 11,6 tỷ đồng.

Ông T. cho biết, gia đình rất đồng thuận và đã bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng thực hiện dự án. Số tiền 11,6 tỷ đồng được gia đình ông dùng để mua đất, xây nhà, ổn định cuộc sống.

Một hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Văn Minh).

Tại xã Đức Trọng, cơ quan chức năng cũng duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho 334 hộ dân, tổ chức với tổng kinh phí hơn 425 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/1, tỉnh Lâm Đồng thống kê, phê duyệt phương án bồi thường cho 274 trường hợp là hộ dân, tổ chức ở xã Hiệp Thạnh với tổng kinh phí hơn 465 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đi qua địa bàn 10 xã, phường, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 2.700 tỷ đồng.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài hơn 73km, có điểm đầu tại phường 1 Bảo Lộc, điểm cuối giao với cao tốc Liên Khương - Prenn (xã Hiệp Thạnh). Dự án đi qua 10 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2027. Tuyến đường là một mảnh ghép của trục cao tốc nối TPHCM với Đà Lạt.