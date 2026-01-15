Lâm Đồng thúc tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Ngày 15/1, tại cuộc làm việc với các đơn vị liên quan về Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng sớm chi trả kinh phí bồi thường cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng.

Ông cũng đề nghị đơn vị này phối hợp cùng các địa phương rà soát, xác định nguồn gốc đất, tính pháp lý đối với các hồ sơ chưa giải quyết để sớm có phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được tỉnh Lâm Đồng khởi công vào 19/12/2025 (Ảnh: Văn Minh).

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Sở Xây dựng Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị này sớm ban hành văn bản hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trong khi đó, nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị chủ động thực hiện công việc liên quan sau khi các sở, ngành hướng dẫn; chủ động khảo sát, đánh giá chất lượng các mỏ khoáng sản, xây dựng phương án sử dụng vật liệu để phục vụ thi công.

Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 65,88km, tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự án này được tỉnh Lâm Đồng phê duyệt vào tháng 6/2025, khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2027.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 20, đặc biệt qua khu vực đèo Bảo Lộc (Ảnh: Nguyễn Long).

Theo thiết kế, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có điểm đầu kết nối với cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Đồng Nai), điểm cuối tại phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng), tốc độ tối đa 80km/h. Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 20, đặc biệt qua khu vực đèo Bảo Lộc.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cùng nhà đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã ký kết hợp đồng BOT (xây dựng, kinh doanh, chuyển giao). Các đơn vị liên quan đã và đang thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo bước vào giai đoạn thi công trong tháng 2 tới.