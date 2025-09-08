Lý do cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khởi công xong vẫn "nằm trên giấy"

Ngày 8/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc làm việc với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp về tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Nhiều địa phương chưa xác định giá đất

Về tiến độ triển khai dự án, ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (Ban Quản lý dự án) thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 10.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì cuộc làm việc về tiến độ dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Minh Hậu).

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đã trình kế hoạch giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án; các xã, phường có dự án đi qua đã thành lập hội đồng thẩm định giá đất.

Theo ông Nguyễn Thanh Chương, vướng mắc hiện nay là 10 xã, phường có dự án đi qua chưa xây dựng kế hoạch triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định. Việc lập bản đồ, hồ sơ giá đất cụ thể chưa được các địa phương thực hiện, dẫn đến khâu bồi thường, tái định cư gặp khó khăn.

Ông Phạm Minh Đức, Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Minh Hậu).

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án cho biết, UBND các xã, phường có dự án đi qua đã được đề nghị đẩy nhanh công tác định giá đất; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đo đạc, kiểm đếm để xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ông Phạm Minh Đức, Phó tổng Giám đốc Công ty CP BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cho hay, đơn vị cơ bản hoàn thành việc lựa chọn các nhà thầu. Công tác khảo sát thực địa, xác định mỏ vật liệu và thiết kế kỹ thuật cũng đang được đơn vị triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/10. Đối với công tác rà phá bom mìn, công ty dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11.

Phối cảnh cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Minh Tiên).

“Chúng tôi đã hoàn thành công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới và đã bàn giao cho các địa phương từ tháng 6 vừa qua”, ông Phạm Minh Đức nói.

Tuy nhiên, theo ông Đức, một số địa phương chậm triển khai giải phóng mặt bằng, gây nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Ngoài ra, một phần dự án và khu tái định cư phục vụ dự án tại khu vực Đức Trọng còn chồng lấn, vướng vào các quy hoạch khác chưa được giải quyết.

Ông Phạm Minh Đức kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng chỉ đạo đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để đơn vị có cơ sở lập tiến độ chi tiết, triển khai thi công dự án.

Ông Đức cũng đề nghị cơ quan chức năng thúc đẩy tiến độ dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc để hoàn thành đồng bộ với dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và Bảo Lộc - Liên Khương, đảm bảo thông toàn tuyến Dầu Giây (Đồng Nai) - Liên Khương (Lâm Đồng).

Cần thiết kế, xây dựng đường gom dân sinh

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các địa phương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ban Quản lý dự án đẩy nhanh công tác xác định giá đất, đảm bảo giải phóng mặt bằng. Đồng thời, các đơn vị tổng hợp phương án tái định cư, rà soát các khu vực dự án bị chồng lấn quy hoạch để tháo gỡ, đảm bảo tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các xã, phường có dự án đi qua tổ chức kiểm đếm, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân đúng quy trình, thủ tục. Đối với các vướng mắc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo và đề xuất phương án xử lý trong tháng 9.

Phối cảnh một nút giao cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Minh Tiên).

Ông Nguyễn Hồng Hải cũng lưu ý các địa phương, cơ quan chức năng về phương án thiết kế đường gom, cầu dân sinh dự án cao tốc để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho người dân.

Ông đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức họp với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, để có cơ sở thiết kế, xây dựng đường gom, cầu dân sinh.

“Đường gom, cầu dân sinh, hệ thống điện nước… phải đảm bảo cho bà con sinh hoạt, sản xuất bình thường ngay khi dự án đi vào hoạt động”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nói.