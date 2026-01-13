Người dân nhận tiền tỷ bồi thường dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ngày 13/1, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương cho người dân xã Hiệp Thạnh.

Theo đó, Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đi qua địa bàn xã Hiệp Thạnh, ảnh hưởng đến phần đất đai, nhà cửa của 310 trường hợp là các hộ dân, đơn vị. Cơ quan chức năng đã thống kê, phê duyệt phương án bồi thường cho 274/310 trường hợp với tổng kinh phí hơn 465 tỷ đồng. Riêng 36 trường hợp còn lại, nhà chức trách tiếp tục phối hợp UBND xã Hiệp Thạnh hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt bồi thường theo quy định.

Người dân xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng ký nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Văn Minh).

Được biết, Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đi qua địa bàn 10 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến 2.464 trường hợp. Hiện, cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 2.347 trường hợp với tổng kinh phí hơn 2.700 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, ngày 13-15/1, đơn vị phối hợp cùng các cơ quan chức năng chi trả tiền bồi thường cho các trường hợp tại xã Hiệp Thạnh. Tiếp đó, đơn vị thực hiện thủ tục, chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người dân tại các xã, phường còn lại trên toàn tuyến.

Ảnh phối cảnh dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Minh Hiếu).

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài hơn 73km, có điểm đầu tại phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng), điểm cuối giao với cao tốc Liên Khương - Prenn (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng). Dự án đi qua địa bàn 10 xã, phường của tỉnh lâm Đồng.

Cao tốc có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2027.

Tuyến đường là một mảnh ghép của trục cao tốc nối TPHCM với Đà Lạt.