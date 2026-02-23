Đường phố TPHCM nhộn nhịp, người dân hối hả đi làm sau Tết

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hơn 6h cùng ngày, tại các tuyến đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh… hướng về trung tâm thành phố, dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau di chuyển. Lưu lượng phương tiện tăng nhanh theo từng khung giờ, đặc biệt tại các nút giao lớn như ngã tư Hàng Xanh, cầu Bình Triệu.

Dòng xe xếp hàng dài chờ đèn đỏ trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Dù mật độ phương tiện đông, tình hình giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Tại nhiều giao lộ, phương tiện di chuyển chậm, từng đợt xe dồn lại chờ đèn đỏ rồi tiếp tục tỏa đi theo các hướng. So với những ngày nghỉ Tết thưa vắng, sáng nay, thành phố đã trở lại với nhịp sống đô thị sôi động quen thuộc. Trên các tuyến đường, nhiều phụ huynh chở con đến trường trước khi đến cơ quan.

“Tết nghỉ dài nên sáng nay, cả nhà phải dậy sớm hơn thường lệ. Vừa đưa con vào lớp xong là tôi chạy thẳng đến công ty”, chị Thanh Trúc (ngụ phường Bình Thạnh) chia sẻ.

Nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con tới trường vào sáng sớm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trên các trục đường dẫn vào khu văn phòng, trung tâm thương mại, lượng phương tiện tiếp tục tăng cao. Nhiều người tranh thủ mua đồ ăn sáng mang theo, các quán cà phê ven đường tấp nập khách ra vào.

Lực lượng CSGT túc trực tại các nút giao quan trọng để phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày đầu trở lại làm việc.

Dòng phương tiện đông đúc trên đại lộ Phạm Văn Đồng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM), cho biết, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông sau Tết, PC08 đã phối hợp với công an cấp xã, lực lượng an ninh cơ sở, thanh niên xung phong và các đơn vị thuộc Cục CSGT phụ trách tuyến cao tốc triển khai phương án điều tiết tại các cửa ngõ, khu vực trung tâm, sân bay và những tuyến đường trọng điểm.

Khi người dân trở lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án phân luồng, chủ động phòng ngừa ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt.