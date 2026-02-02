Thông xe nhánh hầm chui lớn nhất nút giao An Phú ở TPHCM

Nhánh hầm chui HC1-02 thuộc nút giao An Phú, một trong những dự án trọng điểm tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, đã chính thức được thông xe.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực này.

Hầm chui HC1-02, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư, có vai trò kết nối từ cầu Bà Dạt đến đường Mai Chí Thọ. Hầm được thiết kế 4 làn xe, mỗi chiều 2 làn, phục vụ các phương tiện di chuyển giữa đường Mai Chí Thọ (hướng hầm sông Sài Gòn) và đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Với tổng chiều dài 480m, bao gồm 140m hầm kín và 340m hầm hở, HC1-02 là hạng mục hầm chui lớn nhất trong toàn bộ nút giao An Phú. Công trình được trang bị đầy đủ hệ thống trạm bơm, mương thoát nước, rãnh cắt nước ngang, chiếu sáng và lan can, đảm bảo an toàn và hiệu quả khai thác.

Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Giao thông, nhấn mạnh ý nghĩa của việc thông xe hầm chui HC1-02 trước Tết Nguyên đán 2026, đáp ứng kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp. "Dự án có thể giảm ùn tắc tới 80% so với giao thông hiện hữu," ông Minh cho biết.

Ngay sau lễ thông xe, các phương tiện đã bắt đầu lưu thông qua hầm, góp phần giảm tải đáng kể cho khu vực nút giao An Phú vốn thường xuyên quá tải.

Anh Trần Uy, một người dân địa phương, bày tỏ hy vọng: "Việc các hạng mục ở nút giao An Phú lần lượt hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ giúp tình trạng ùn tắc, kẹt xe ở khu vực này giảm bớt".

Việc thông xe hầm chui HC1-02 có ý nghĩa chiến lược, giúp luồng giao thông từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Mai Chí Thọ được thông suốt với 4 làn xe, giải phóng phương tiện nhanh chóng và giảm thiểu giao cắt với các tuyến đường Đồng Văn Cống, Lương Định Của.

Ngoài hầm chui HC1-02, Ban Giao thông đã hoàn thành hầm chui HC1-01, cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và cầu N2. Các hạng mục còn lại như nhánh cầu N3, N4, N1.1 và N.3 dự kiến sẽ hoàn thành lần lượt vào dịp 30/4 và 30/6. Riêng nhánh cầu N1.2 dự kiến hoàn thành vào tháng 10, phụ thuộc vào việc bàn giao mặt bằng phía đường Lương Định Của.

Dự án nút giao An Phú, với tổng mức đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng, được thiết kế 3 tầng, bao gồm hầm chui 2 chiều nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ.

Khi hoàn thành toàn bộ, nút giao này được kỳ vọng sẽ trở thành nút giao thông lớn và hiện đại nhất TPHCM, góp phần giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc, đặc biệt trên tuyến cao tốc và đường Mai Chí Thọ về cảng Cát Lái.

Vị trí nút giao An Phú trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).