Lật xe khách trong đêm mưa, 2 người bị thương

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 9/3 trên quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, khi một xe khách giường nằm bất ngờ tự lật, khiến 2 hành khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Bình Khê, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h35 ngày 9/3. Xe khách mang biển kiểm soát 47H-078.96, do tài xế Trịnh Văn Minh (SN 1979, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng Tây - Đông (Pleiku - Quy Nhơn). Khi đến km55+400, thuộc thôn Trung Sơn, xã Bình Khê, chiếc xe bất ngờ mất lái và lật nghiêng bên lề đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 10 hành khách.

Hiện trường vụ lật xe khách trên quốc lộ 19 qua tỉnh Gia Lai (Ảnh: Huỳnh Phương).

Vụ tai nạn đã khiến anh M.B.V. (SN 1995, trú tại xã Ea Súp, Đắk Lắk) bị thương ở tay và bà P.T.H. (SN 1959, trú tại xã Ea Hiao, Đắk Lắk) bị đa chấn thương. Cả 2 nạn nhân đã được khẩn trương đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm Gia Lai để cấp cứu.

Người dân địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa các hành khách mắc kẹt ra ngoài và chuyển người bị thương đi cấp cứu, điều tiết giao thông.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, nguyên nhân ban đầu được xác định là do khu vực xảy ra tai nạn có mưa lớn, khiến mặt đường trơn trượt, tài xế mất lái và tự lật xe sang bên lề phải. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Trịnh Văn Minh đều cho kết quả âm tính.