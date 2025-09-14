Lật xe chở hải sản, một phụ nữ tử vong trong cabin ở Lâm Đồng
(Dân trí) - Xe tải chở hải sản đang lưu thông trên quốc lộ ở Lâm Đồng thì bất ngờ chuyển hướng, lật nghiêng làm một phụ nữ ngồi trong cabin tử vong.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 16h ngày 14/9 trên quốc lộ 55, đoạn qua phường Phước Hội, Lâm Đồng.
Thời điểm trên, anh D.V.H. (SN 1988) điều khiển xe tải chở hải sản lưu thông trên quốc lộ 55, hướng về chợ Cam Bình.
Khi đến khúc cua gần chợ, ô tô bất ngờ chuyển hướng, lật nghiêng. Tai nạn làm tài xế bị thương nhẹ, chị L.T.H. (SN 1991) ngồi trong cabin tử vong.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến xử lý hiện trường, điều tra vụ việc.