Tượng Avalokitesvara Bắc Bình ở Lâm Đồng là Bảo vật Quốc gia

Ngày 14/9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng, công nhận tượng Avalokitesvara Bắc Bình là Bảo vật Quốc gia.

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được chế tác từ đá sa thạch màu xám đen, cao 61cm, nặng 13kg, có niên đại từ thế kỷ VIII-IX. Tượng được người dân phát hiện tình cờ trước năm 1945 trong quá trình làm nương rẫy tại Bắc Bình.

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình vừa được công nhận là Bảo vật Quốc gia (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 1996, tượng Avalokitesvara được người dân cất giấu trong vườn nhà, đến năm 2001 thì người dân bàn giao cho Bảo tàng Bình Thuận (tỉnh Bình Thuận cũ) quản lý, bảo tồn và trưng bày. Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được ghi nhận gãy một phần cánh tay bên phải.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, Bảo vật Quốc gia Avalokitesvara Bắc Bình là kiệt tác nghệ thuật Chăm-pa, phản ánh sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ giữa văn hóa Chăm-pa và văn hóa Ấn Độ.

Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu, đại diện cho giai đoạn chuyển tiếp từ phong cách nghệ thuật tạo hình thế kỷ VIII-IX sang thời kỳ đỉnh cao của nghệ thuật Chăm-pa (thế kỷ IX-X).

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập phương án bảo vệ tượng Avalokitesvara Bắc Bình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đồng thời, UBND tỉnh giao đơn vị này thường xuyên kiểm tra, bảo quản hiện vật theo quy định và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến bảo vật.

Tỉnh Lâm Đồng có 3 Bảo vật Quốc gia gồm: Đàn đá Đắk Sơn, Linga Vàng và tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Cùng với 3 bảo vật, tỉnh này sở hữu 7 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh; 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 3 di tích quốc gia đặc biệt; 144 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được Nhà nước xếp hạng.