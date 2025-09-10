Lâm Đồng sơ tán dân ra khỏi khu vực sạt lở đất nguy hiểm

Ngày 10/9, lãnh đạo phường Đông Gia Nghĩa, Lâm Đồng, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức xử lý hậu quả sạt lở đất, vận động và sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại phường Đông Gia Nghĩa (Ảnh: Tú Linh).

Theo thông tin, những ngày vừa qua, trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa xảy ra mưa lớn kéo dài dẫn đến sạt lở đất nghiêm trọng ở khu vực thuộc tổ dân phố 6 của phường. Tại đây, cơ quan chức năng xác định khu vực sạt lở có diện tích khoảng 1.000m2, khối lượng đất đá từ trên cao đổ ập xuống phía dưới là khoảng 900m3. Một lượng lớn đất đá hiện trường sạt lở tiếp tục đổ xuống khu dân cư, đe dọa nhà dân.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa hiện trường, cắm bảng cảnh báo nguy hiểm, sơ tán người dân ở khu vực lân cận vụ sạt lở đến nơi khác.

Nước mưa gây bong tróc bề mặt đường Lê Văn Tám, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Trong ngày 10/9, trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng xảy ra mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập cục bộ. Trong đó, cơn mưa nặng hạt diễn ra từ 12h đến 13h cùng ngày kết hợp lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến tuyến phố Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt bị ngập sâu.

Theo ghi nhận, nước lũ khiến 1km đường Phan Đình Phùng ngập lên đến 0,6m khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn. Nước dâng cao, tràn vào nhà dân và các cửa hàng kinh doanh bên đường, gây hư hỏng nhiều tài sản.

Trong khi đó, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại khu dân cư cạnh suối Lữ Gia, phường Lâm Viên - Đà Lạt; gây hư hỏng bề mặt đường Lê Văn Tám, phường Xuân Hương - Đà Lạt.