TPHCM chuẩn bị hàng nghìn căn nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo về tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, trong đó gồm nhà ở cho lực lượng công an, quân đội.

Theo báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an), tổng nhu cầu nhà ở xã hội cho lực lượng công an tại TPHCM đến năm 2030 là 14.847 căn hộ.

Hiện, UBND TPHCM đã thống nhất 6 vị trí dự án phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang trên địa bàn với tổng diện tích hơn 87.000m2, tương đương 3.355 căn. Thành phố đang tiếp tục rà soát 7 khu đất khác do Bộ Công an đề xuất để thống nhất vị trí.

Một khu đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng công an tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Bộ Quốc phòng cũng đề xuất TPHCM thống nhất 5 vị trí đất phát triển nhà ở cho lực lượng quân đội với tổng diện tích 17.263m2, tương ứng 890 căn hộ. Thành phố đang rà soát quy hoạch, hiện trạng để phản hồi Bộ Quốc phòng về các vị trí này.

Một số vị trí đã được xác định làm nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang, như khu đất trên đường Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú) với diện tích 0,41ha; khu đất tại xã Hiệp Phước với diện tích 2,34ha; khu đất tại phường Tăng Nhơn Phú với diện tích 0,63ha...

Theo UBND TPHCM, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn 2060 xác định hướng phát triển nhà ở xã hội tại các phân khu chức năng của đô thị, khu vực phát triển TOD với tổng quy mô quỹ đất đến năm 2040 khoảng 1.400ha.

Đến nay, thành phố đã xác định được vị trí 195 khu đất đầu tư phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 với tổng diện tích 740ha, tương ứng 229.187 căn hộ.

Đồng thời, 660ha đất còn lại đã được xác định trong các khu TOD, khu động lực phát triển và khu vực phát triển đô thị khác.

Trên cơ sở phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Liên đoàn Lao động, UBND TPHCM sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng tổng hợp danh mục các dự án, khu đất có mục tiêu đầu tư nhà ở xã hội để xây dựng kế hoạch thực hiện theo chỉ tiêu Thủ tướng giao.