Những điểm nhấn của giáo dục TPHCM: Tiên phong trong chuyển đổi số

Tiên phong trong chuyển đổi số

Những năm qua, Sở GD&ĐT TPHCM đã cụ thể hóa chiến lược phát triển giáo dục gắn liền với chuyển đổi số thông qua nhiều chương trình, đề án và mô hình tiên phong, hướng tới xây dựng "Trường học số - Học sinh số - Giáo viên số".

Từ năm 2024, ngành giáo dục TPHCM đã triển khai bộ tiêu chuẩn công nhận trường học số như bước đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, ngành giáo dục thành phố đã xây dựng lộ trình cụ thể, triển khai các nhóm nhiệm vụ chiến lược, bao gồm xây dựng dữ liệu giáo dục toàn diện; triển khai các chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo cho học sinh; nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Ngành giáo dục TPHCM tiên phong trong nhiều chương trình chuyển đổi số (Ảnh: K.N).

Các chương trình này được thiết kế dựa trên kinh nghiệm từ những quốc gia tiên tiến như Nhật Bản và Singapore, đồng thời đảm bảo phù hợp với chương trình giáo dục trong nước.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ dừng lại ở công tác quản lý hành chính mà còn lan tỏa sâu rộng đến từng lớp học, từng hoạt động dạy và học.

Toàn ngành đã triển khai đồng bộ nền tảng cơ sở dữ liệu giáo dục, kết nối thống nhất giữa các cơ sở giáo dục, hỗ trợ quản lý hồ sơ học sinh, kết quả học tập, chuyên môn của giáo viên và hoạt động nhà trường.

Hệ thống này góp phần nâng cao tính minh bạch, tiết kiệm thời gian, đồng thời phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

TPHCM còn là địa phương tiên phong trong việc đưa chuẩn kỹ năng số quốc tế ICDL (International Computer Driving License) giảng dạy ở nhiều trường học. Điều này không chỉ giúp học sinh sở hữu chứng chỉ tin học quốc tế được công nhận rộng rãi mà còn mở ra cơ hội hội nhập công nghệ, tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ “công dân số” tương lai.

Đây cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai hệ thống học tập và kiểm tra, đánh giá trực tuyến quy mô lớn, được đồng bộ từ cấp tiểu học đến THPT.

Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai

Những năm qua, tầm nhìn chiến lược của TPHCM hướng đến việc chú trọng triển khai các mô hình, chương trình, đề án nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh đã tạo tiền đề để địa phương sớm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đặc biệt với Đề án 5695 "Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam", được UBND TPHCM phê duyệt năm 2014 đến nay đã có hơn 30.000 học sinh thuộc 160 trường theo học.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, kết quả học tập của học sinh tham gia Đề án 5695 luôn đạt mức cao, đặc biệt ở các môn toán và khoa học. Tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi trong các bài kiểm tra định kỳ và cuối kỳ môn toán và khoa học bằng tiếng Anh luôn đạt 85%-90%.

Học sinh ở TPHCM trong giờ học tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 (Ảnh: N.K).

Tỷ lệ học sinh dự thi chứng chỉ quốc tế Pearson Edexcel có kết quả mức Đạt (Pass) trung bình 3 môn tiếng Anh, toán, khoa học qua 10 năm là 86% ở bậc tiểu học, 92% ở THCS và 96% ở THPT.

Trong 10 năm triển khai, chương trình tiếng Anh tích hợp giúp nhiều học sinh TPHCM đạt thành tích cao trong các kỳ thi học thuật quốc tế như có 5 học sinh đạt điểm cao nhất thế giới trong các kỳ thi chứng chỉ quốc tế Pearson Edexcel, 41 học sinh được Hội đồng khảo thí quốc tế Pearson Edexcel trao giải đạt điểm cao nhất toàn quốc, 119 học sinh nhận giải học sinh xuất sắc.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM thông tin, đa số học sinh khi hoàn thành chương trình các cấp học đều đạt được trình độ tương ứng theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD&ĐT, tương đương các mức độ theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR).

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM đánh giá, việc triển khai thành công Đề án 5695 trong những năm qua đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo TPHCM trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ. Những thành tích nổi bật của học sinh thành phố trong các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế cũng là minh chứng cụ thể cho hiệu quả của chương trình.

Đây chính là cơ sở để tiếp tục mở rộng áp dụng, hiện thực hóa chỉ đạo của Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo định hướng từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học không chỉ là một mục tiêu giáo dục mà chính là bước chuẩn bị cho tương lai, giúp thế hệ trẻ TPHCM tự tin trở thành công dân toàn cầu.

Điểm sáng trường học hạnh phúc

TPHCM là đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai một cách quy mô, bài bản về mô hình trường học hạnh phúc. Mô hình trường học hạnh phúc được TPHCM thực hiện thí điểm vào năm học 2022-2023, bắt đầu nhân rộng trong năm học 2023-2024.

Năm 2023, thành phố đã ban hành bộ tiêu chí trường học hạnh phúc với 18 tiêu chí được chia làm 3 nhóm tiêu chuẩn: về con người; về dạy học và hoạt động giáo dục; về môi trường.

Trường học hạnh phúc là điểm sáng của ngành giáo dục TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Trường học hạnh phúc được TPHCM triển khai nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và học viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng hình ảnh con người TPHCM “sống tử tế, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo”.

Trường học hạnh phúc là điểm sáng của ngành giáo dục TPHCM, góp phần phát triển toàn diện học sinh theo tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong thời gian tới, ngành giáo dục thành phố tiếp tục có những nghiên cứu, đánh giá thực tế để có những điều chỉnh bộ tiêu chí trường học hạnh phúc sao cho phù hợp với các yêu cầu mới của công tác giáo dục đào tạo, với nhu cầu thực tiễn của xã hội.