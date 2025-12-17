Không hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" phải kiểm điểm trách nhiệm

Thông điệp này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong cuộc họp trưa 17/12, đánh giá "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại khu vực miền Trung.

Theo người đứng đầu Chính phủ, đây là việc làm rất có ý nghĩa, nhân văn, nhân đạo và "phải đặt mình vào địa vị của người dân không có nhà ở để hành động".

Báo cáo cập nhật tới 17h ngày 16/12 cho thấy có 1.653 nhà sập đổ, lũ cuốn trôi cần phải xây dựng lại ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, lũ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đến nay, số nhà được khởi công xây dựng lại là 1.622 nhà, đạt 98,1%, trong đó Gia Lai đã khởi công 674 nhà, Đắk Lắk đã khởi công 631 nhà. Số nhà đã hoàn thành việc xây dựng lại và người dân đã trở về ở là 474 nhà (Đà Nẵng là 8, Quảng Ngãi là 9, Gia Lai là 454, Khánh Hòa là 3).

Bên cạnh đó, số nhà hư hỏng cần phải sửa chữa là 35.731 căn và số nhà đã được sửa chữa là 32.259, chiếm 90,3%.

Thủ tướng biểu dương Đắk Lắk, Đà Nẵng trong tuần qua đã triển khai khởi công xây dựng lại nhà cho bà con với số lượng nhiều nhất; Gia Lai hoàn thành việc xây dựng lại nhiều nhà ở.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo công tác này với tinh thần "chiến dịch Quang Trung", chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng, để người dân an cư lạc nghiệp.

Thủ tướng một lần nữa nhắc lại mục tiêu đến 31/12 phải hoàn thành tất cả nhà sửa chữa, đến ngày 31/1/2026 hoàn thành toàn bộ việc xây mới. Quá trình làm nếu phát sinh khó khăn phải báo cáo kịp thời Thủ tướng về kinh phí, đất đai, nguyên liệu, nhân công, thiết kế và các vấn đề khác.

"Không còn lý do để trì hoãn, để không hoàn thành nhiệm vụ này và nếu không hoàn thành phải kiểm điểm trách nhiệm", Thủ tướng nhấn mạnh.

Lưu ý thời gian đến hạn không còn nhiều, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk với số lượng nhà lớn, phải nỗ lực nhiều hơn, cấp ủy, chính quyền phải bám sát tình hình để chỉ đạo sát sao; các tỉnh, thành phố khẩn trương khởi công xây mới số nhà còn lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải hỗ trợ lực lượng tham gia xây dựng, sửa chữa; kêu gọi người dân giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần "ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Về khôi phục hạ tầng, trong đó có hạ tầng dùng chung liên quan sinh hoạt của người dân, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20/12 tới, các địa phương phải thống kê những công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, nhà văn hóa… phải sửa chữa, khắc phục để báo cáo Văn phòng Chính phủ, trình Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Với các hạ tầng giao thông hay việc khôi phục sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là Trung ương hỗ trợ kinh phí để địa phương chủ động mua sắm giống cây con, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ người dân tái đàn, khôi phục trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản…

Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể liên quan bắt tay ngay vào cuộc với tinh thần tất cả vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.