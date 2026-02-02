Việt Nam lên tiếng việc Mỹ áp thuế bổ sung với nước cung cấp dầu cho Cuba

Ngày 2/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 29/1, Mỹ công bố áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

"Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp mới của Mỹ là sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba.

Việt Nam khẳng định lại sự ủng hộ đối với các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba.

Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em".

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Nhà Trắng hôm 29/1, tuyên bố sẽ có mức thuế bổ sung đối với hàng hóa của những quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp bất kỳ lượng dầu nào cho Cuba. Mỹ không nêu rõ mức thuế hay danh sách các nước nằm trong diện này.

Kể từ khi hứng chịu các lệnh cấm vận của Mỹ từ năm 1962, Cuba phải nhập khẩu phần lớn dầu mỏ từ Venezuela. Song nguồn cung này đã bị gián đoạn sau khi Washington đơn phương bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng 1 năm nay.