Đề nghị Chính phủ đánh giá tác động của việc ban hành Nghị định 46

Yêu cầu này được Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đưa ra tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 3/2, khi xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 của Quốc hội.

Không để quyền của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết sau khi Báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2025 kiến nghị khắc phục những bất cập trong quản lý an toàn thực phẩm và sau vụ việc liên quan đến đồ hộp Hạ Long, Chính phủ cùng các bộ, ngành đã vào cuộc quyết liệt.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Hồng Phong).

Nhiều cơ sở, địa điểm sản xuất thực phẩm vi phạm an toàn thực phẩm đã bị phát hiện, trong đó có những sản phẩm chứa hóa chất được người dân sử dụng hằng ngày như giá đỗ, ốc bươu vàng…

Trước thực tiễn đó, bà Hải tán thành việc Chính phủ ban hành Nghị định số 46 và dự kiến trình Quốc hội dự án Luật An toàn vệ sinh thực phẩm (sửa đổi) trong năm 2026. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lưu ý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến có thời hạn bảo quản ngắn mang tính đặc thù, trong khi Nghị định số 46 chưa có quy định chuyển tiếp phù hợp về kiểm định chất lượng.

Theo bà Hải, không chỉ riêng Nghị định số 46 mà với nhiều luật, nghị định khác vừa được ban hành, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường giám sát việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Bà nhấn mạnh cần bảo đảm đúng tinh thần của luật, đúng thẩm quyền, không hướng dẫn tràn lan và đặc biệt phải đánh giá đầy đủ tác động, có quy định chuyển tiếp đối với những lĩnh vực biến động nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Toàn cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 3/2 (Ảnh: Hồng Phong).

“Theo tinh thần đổi mới tư duy lập pháp, các luật tập trung quy định những vấn đề cốt lõi, mang tính khung, còn các nội dung chi tiết do Chính phủ và các cơ quan thực thi tổ chức triển khai. Vì vậy, trách nhiệm giám sát của các cơ quan của Quốc hội càng trở nên quan trọng”, bà Hải nêu quan điểm.

Bà cho biết Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã giao bộ phận chuyên môn rà soát, soạn thảo văn bản và sẽ có ý kiến gửi cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định số 46, nhằm kịp thời điều chỉnh, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá sâu hơn tác động của việc ban hành Nghị định số 46, đồng thời theo dõi, rút kinh nghiệm trong việc ban hành nghị định, thông tư thi hành luật, chú trọng các quy định về áp dụng pháp luật, điều khoản chuyển tiếp và thời điểm có hiệu lực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Đề nghị xử nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm

Trình bày Báo cáo công tác dân nguyện trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi Đại hội XIV của Đảng và vui mừng trước thành công của Đại hội.

Cử tri và Nhân dân kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sẽ triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội, đưa đất nước tiếp tục có những bước tiến vượt bậc trong kỷ nguyên mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình (Ảnh: Hồng Phong).

Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm sâu sắc đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tuy nhiên, nhân dân cũng bày tỏ sự lo lắng về tình trạng quảng cáo, bán hàng giả hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng xã hội, mặc dù các cơ quan chức năng liên tiếp phá nhiều vụ án và khởi tố nhiều đối tượng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; sớm ban hành văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu để bảo đảm việc triển khai Nghị định số 46 hiệu quả.