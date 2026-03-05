“Duy trì hoạt động bình thường của ACV, đẩy nhanh xây sân bay Long Thành”

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, nhấn mạnh khi chủ trì phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo, sáng 5/3.

Định hướng công việc thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh các yêu cầu chung trong triển khai các dự án, đặc biệt là nguyên tắc phát triển hạ tầng chiến lược trên tinh thần xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa nguồn lực và hiệu quả các dự án, hạch toán hiệu quả theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải được trực tuyến tới các địa phương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong triển khai các dự án đầu tư, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nhanh chóng, tuân thủ đúng, đủ quy trình và tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản công.

Mặt khác, Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra đơn giá, định mức, tổng mức đầu tư, quy trình, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, bảo đảm đúng quy định để phòng ngừa sai sót. “Ai làm tốt thì phải động viên, khen thưởng, ưu tiên, ai làm không tốt, vi phạm thì phải xử lý”, Thủ tướng quán triệt.

Với các địa phương, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Hà Nội và Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình để sớm triển khai thi công, phấn đấu khởi công trong tháng 3, hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ APEC 2027.

Trong khi đó, TPHCM, Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh được giao đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Vinh - Thanh Thủy, dự án thành phần 2 Quy Nhơn - Pleiku, Đường vành đai 4 TPHCM, Hòa Lạc - Hòa Bình, để khởi công dịp 19/5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo các địa phương nơi có dự án giao thông trọng điểm đi qua tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thực hiện dự án.

“Nguyên tắc giải phóng mặt bằng là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm dứt điểm và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”, Thủ tướng nêu rõ.

Về triển khai thi công, Thủ tướng chỉ đạo huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành các dự án: Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng… trong tháng 4.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, bổ sung nút giao, điểm kết nối với tuyến cao tốc mới được đầu tư (nếu cần) để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án; chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, trong đó lưu ý phải gắn quy hoạch không gian phát triển mới dọc các tuyến cao tốc, từ đó tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất kinh doanh, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp để tận dụng tối đa lợi ích dự án mang lại.

Giao nhiệm vụ cho bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh xây dựng phương án đầu tư hoàn thiện một số tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/3.

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) và cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp tục làm tốt việc triển khai sân bay Gia Bình, còn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất cơ chế, chính sách để xử lý các vấn đề liên quan lĩnh vực văn hóa trong phạm vi thực hiện dự án đường nối sân bay Gia Bình.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai bám sát tiến độ đề ra.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tất cả chủ thể cần vào cuộc khẩn trương, tích cực, chủ động, triển khai các dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng và xử lý nghiêm hành vi sai phạm, tiêu cực.