Thêm trạm dừng trên cao tốc, đường về quê từ TPHCM thuận tiện hơn

Ngày 26/1, Ban Quản lý dự án 7 (PMU 7) phối hợp với nhà đầu tư đưa trạm dừng nghỉ tại Km205+092 (cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết) vào khai thác.

Đây là dự án trạm dừng nghỉ đầu tiên trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Lâm Đồng được chuyển từ "trạm dừng nghỉ tạm" sang trạm được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh.

Trạm dừng nghỉ Km205+092 được đưa vào khai thác từ ngày 26/1 (Ảnh: PMU 7).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Quản lý dự án 7 (PMU 7) cho biết, trạm dừng nghỉ tại Km205+092 đáp ứng các dịch vụ thiết yếu như ăn uống, vệ sinh... phục vụ người dân dịp cao điểm cuối năm.

Ngoài ra, hệ thống trạm xăng, dầu, trạm sạc xe điện cũng đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Tuy nhiên, dịch vụ xăng dầu chưa thể cung ứng từ ngày 26/1 do phía doanh nghiệp đang hoàn thiện giấy phép kinh doanh.

Đại diện PMU 7 cho biết, các đơn vị đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ xin giấy phép để đưa trạm xăng dầu vào phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán.

Trong dịp cao điểm đi lại Tết Bính Ngọ 2026 sắp tới, trục cao tốc từ TPHCM đi Nha Trang (hơn 400km) có 5 trạm dừng nghỉ đã hoạt động. Trong đó, trạm dừng nghỉ tại Km41+100 thuộc tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã vận hành từ lâu.

Sơ đồ các trạm dừng nghỉ đang vận hành trên trục cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang (Đồ họa: Ngọc Tân).

Bốn trạm còn lại gồm: Trạm Km47+500 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; trạm Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; trạm Km113 trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và trạm Km33+930 trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Trong đó, trên tuyến mới chỉ có trạm dừng nghỉ Km205+092 đã hoàn thiện hạ tầng. Ba trạm còn lại vẫn là trạm dừng nghỉ tạm. Cục Đường bộ Việt Nam đang đôn đốc ban quản lý dự án và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các trạm dừng nghỉ còn lại.