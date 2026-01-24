Hai trạm xăng tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây dừng bán

Ngày 24/1, Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành ngừng bán xăng dầu tại hai trạm xăng dầu số 47, 48 (Km41+100), thuộc trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tại xã Xuân Quế, Đồng Nai.

Trạm xăng tại điểm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dừng hoạt động từ ngày 24/1 (Ảnh: Phú Việt).

Theo ghi nhận, Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành cho nhân viên dùng dây căng xung quanh khuôn viên trạm xăng dầu, đồng thời dùng vòi nước phun xịt, vệ sinh các trụ xăng. Ở hai trạm xăng dầu, công ty này cho gắn biển báo có dòng chữ "Tạm ngưng sửa chữa".

Mới đây, Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành có văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam, thông báo ngưng bán xăng dầu vì tình hình an ninh trật tự tại hai cây xăng.

Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành giải thích việc gián đoạn hoạt động cung ứng dịch vụ thiết yếu tại trạm dừng nghỉ là hệ quả trực tiếp của tình trạng chưa được xác định dứt điểm về chủ thể được giao quyền quản lý, khai thác tạm thời trong thời gian tòa án thụ lý giải quyết vụ án đối với tranh chấp với Công ty Thái Sơn và chưa có cơ chế điều phối thống nhất của đơn vị quản lý tuyến.

Thời gian qua, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm thông tin, báo cáo, kiến nghị và phối hợp cùng các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn, ổn định và chất lượng dịch vụ trên tuyến cao tốc.

Trạm xăng tại điểm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dừng hoạt động từ ngày 24/1 (Ảnh: Phú Việt).

Tuy nhiên, nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên cao tốc và hạn chế rủi ro pháp lý, doanh nghiệp buộc phải ngưng hoạt động bán lẻ xăng dầu đối với hai cửa hàng kể từ ngày 24/1, sớm hơn so với kế hoạch dự kiến trước đây là vào ngày 5/2. Việc buộc phải ngưng hoạt động bán lẻ xăng dầu là biện pháp tình thế nhằm bảo đảm tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Trước đó, Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành thông báo dừng bán hàng từ ngày 30/12/2015, nhưng sau đó thay đổi lịch qua ngày 5/2. Hôm nay, Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành chính thức rào chắn, dừng bán hàng.