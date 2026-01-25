Đưa 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào hoạt động

Ngày 25/1, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng, cho biết, ngày mai (26/1), cơ quan chức năng chính thức đưa 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống của người dân.

Trạm dừng chân trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Phan Anh).

Theo đó, 2 trạm dừng nghỉ được xây dựng 2 bên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc Km205+902, địa bàn xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, mỗi trạm có diện tích khoảng 5ha. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành nhiều hạng mục chính như nhà vệ sinh, đường kết nối cao tốc, bãi đậu xe, khu dịch vụ, trạm tiếp nhiên liệu.

Để đảm bảo nhu cầu của người dân, tài xế, chủ đầu tư đưa khu vực bãi đậu xe, dịch vụ ăn uống, vệ sinh vào hoạt động từ ngày 26/1. Riêng trạm tiếp nhiên liệu, khu sạc pin dành cho xe điện đang được hoàn tất thủ tục, đảm bảo tính pháp lý để vận hành trước Tết Bính Ngọ 2026.

Một góc khu vệ sinh ở trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Phạm Duy).

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài hơn 100km, đi qua tỉnh Lâm Đồng, được thông xe và đưa vào khai thác từ tháng 5/2023. Theo quy hoạch, tuyến này có 2 vị trí xây dựng trạm dừng nghỉ bao gồm Km205+902 (địa bàn xã Hàm Thuận Bắc) và Km144+560 (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng).

Hiện nay, trạm dừng nghỉ tại Km144+560 được cơ quan chức năng thực hiện các hồ sơ, thủ tục đất đai để nhà đầu tư sớm triển khai.