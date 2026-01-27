Đồng Nai đẩy nhanh bàn giao mặt bằng mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

Ngày 27/1, UBND tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, để triển khai dự án, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi hơn 4ha đất thuộc các xã Nhơn Trạch, Long Thành và An Phước.

Đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Hiện, 100% phần diện tích thuộc dự án đoạn qua xã Nhơn Trạch (khoảng 0,13ha với chiều dài tuyến gần 1km) đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Đối với phần tuyến qua địa bàn các xã Long Thành, An Phước cơ bản được bàn giao mặt bằng trên thực địa, các phương tiện nhà thầu đã tiếp cận công trường để triển khai thi công.

Về vướng mắc, dự án đang gặp khó mặt bằng ở đoạn từ nút giao quốc lộ 51 đến cuối tuyến giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc xã Long Thành. Ở khu vực này vẫn còn 63 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp giải tỏa trắng vẫn chưa bàn giao mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, để đảm bảo tiến độ dự án, đơn vị kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thành công tác phê duyệt tái định cư các trường hợp giải tỏa trắng trong tháng 1 và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 2.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh, dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành được thực hiện theo công trình xây dựng khẩn cấp nhằm phục vụ kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với TPHCM.

Do đó, các cơ quan liên quan, các địa phương phải hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án, trừ phần diện tích của 6 hộ dân phải giải tỏa trắng trước Tết Nguyên đán 2026. Đồng thời, phải hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trong khu vực dự án trước Tết Nguyên đán 2026.