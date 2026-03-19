Viện trưởng bắt trừ lương viên chức nếu không tham gia Ngày chủ nhật xanh

Ông Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế, đã có thông báo kết quả xác minh nội dung đơn kiến nghị liên quan đến bà T.T.H.H., Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, trực thuộc Đại học Huế.

Trước đó, Đại học Huế đã thành lập tổ xác minh đơn thư kiến nghị của viên chức, người lao động tại Viện Công nghệ sinh học với nhiều nội dung liên quan đến cách điều hành công việc của lãnh đạo đơn vị này.

Viện Công nghệ sinh học, nơi xảy ra các sai phạm theo kết quả xác minh của Đại học Huế (Ảnh: Đại Dương).

Theo thông báo của Đại học Huế, Viện Công nghệ sinh học đã sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên danh, liên kết khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án theo quy định.

Bà H. bị cáo buộc áp đặt viên chức, người lao động hàng tháng tham gia phong trào Ngày chủ nhật xanh của cơ quan. Trường hợp không tham gia phải đóng 1/2 ngày lương và số tiền này không được đưa vào sổ sách.

Lãnh đạo Đại học Huế xác định, Viện Công nghệ sinh học chuyển từ hình thức vận động, tự nguyện tham gia sang hình thức nộp tiền nếu không tham gia là chưa phù hợp với mục đích, nội dung phong trào theo quyết định phê duyệt đề án của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

Từ tháng 2/2020 đến tháng 9/2024, Công đoàn Viện Công nghệ sinh học đã thu 1/2 ngày lương đối với người không tham gia phong trào nhưng không có chứng từ kế toán, không đưa vào nguồn thu chi và quản lý tài chính số tiền thu được.

Tổ xác minh của Đại học Huế cũng đã làm rõ và ghi nhận đúng một phần đối với các nội dung liên quan đến đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản nhưng không lập kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương; tự chủ tài chính đối với cá nhân và đơn vị trực thuộc; tự ý đầu tư mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động của cơ quan trên mạng xã hội cũng như không tạo điều kiện giải quyết thôi việc cho người lao động.

Trên cơ sở các sai phạm nêu trên, Ban tổ chức cán bộ Đại học Huế sẽ tham mưu lãnh đạo đơn vị kiểm điểm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học.

Đại học Huế cũng sẽ rà soát, thẩm định lại quy chế chi tiêu nội bộ và hướng dẫn Viện Công nghệ sinh học thực hiện nguồn kinh phí tự chủ theo đúng quy định.

Lãnh đạo Đại học Huế yêu cầu Viện Công nghệ sinh học chấm dứt việc cho cá nhân không phải là viên chức, người lao động của đơn vị sử dụng tài sản công và tạm dừng hoạt động một nông trại giáo dục cho đến khi hoàn thành các thủ tục.

Viện cần rà soát các gói thầu xây dựng đã thực hiện, kịp thời khắc phục những nội dung chưa đúng; khắc phục sai sót trong quản lý tài chính; hoàn trả tiền đặt cọc cho chủ nhiệm đề tài khoa học; tổ chức kiểm điểm và xử lý các cá nhân liên quan.