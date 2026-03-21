Sở Xây dựng Hà Nội nói rõ về loại xe tải bị cấm vào nội đô

Liên quan đến thông tin nhiều chủ xe bán tải đang lo lắng bị cấm lưu thông vào nội đô Hà Nội, ngày 21/3, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết ngày 4/1, UBND thành phố đã ban hành quyết định 01/QĐ/2026 quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn và thành phố đang áp dụng quy định này.

Theo quy định này, giờ cao điểm buổi sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30. Các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Một dòng xe bán tải phổ biến tại Việt Nam (Ảnh: CTV).

Cũng theo quy định, các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Ngoài khung giờ trên, Sở Xây dựng, Công an thành phố căn cứ tình hình thực tế để xem xét chấp thuận theo đúng quy định.

Theo đó, đối với xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 10 tấn phải được công an thành phố chấp thuận bằng văn bản; đối với xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 10 tấn trở lên phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Hà Nội quy định xe con tập lái, xe khách tập lái, xe tải tập lái chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Huy Khang, Phó phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết Thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông vận tải cũ nay là Bộ Xây dựng quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, trong đó phụ lục I phân loại ô tô chở người có quy định về ô tô con pick up, phụ lục IV phân loại ô tô tải thông dụng có quy định về ô tô tải pick up cabin đơn và ô tô tải pick up cabin kép.

Theo ông Khang, đối chiếu với các quy định về phân loại phương tiện tại thông tư nêu trên, dòng xe bán tải hay được gọi là xe pick up. Người sử dụng căn cứ vào đăng kiểm xe được cấp để phân biệt ô tô con pick up với ô tô tải pick up cabin đơn hoặc ô tô tải pick up cabin kép.

Ông Khang nhấn mạnh, đối chiếu với Quyết định 01/QĐ/2026 của UBND TP Hà Nội hiện nay, dòng ô tô con pick up được hiểu là ô tô con nên không chịu tác động của lệnh cấm xe tải nói trên.

Còn dòng ô tô tải pick up cabin đơn, ô tô tải pick up cabin kép được phân loại là ô tô tải thông dụng, do đó sẽ chịu tác động của Quyết định 01/QĐ/2026 của UBND TP Hà Nội, theo Phó phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.