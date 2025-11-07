"Hết nhiệm kỳ lại điều chỉnh quy hoạch, suốt ngày điều chỉnh"

Sáng 7/11, phát biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết quy hoạch rất quan trọng, là một nội dung không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn

Theo ông Minh, có quy hoạch thì mới đảm bảo được tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, từng giai đoạn. Quy hoạch cũng giúp đảm bảo tính liên tục, tính kế thừa giữa các cấp, các ngành trong hệ thống hành chính...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng quy hoạch phải có tư duy và tầm nhìn dài hạn, cập nhật các chỉ đạo của Trung ương, phải bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, tính khả thi cao và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại tổ (Ảnh: Như Ý).

Theo ông Minh nếu không có quy hoạch sẽ dẫn đến tình trạng xây dựng tràn làn, "thích chỗ nào làm chỗ đó", dẫn đến phá vỡ cảnh quan, môi trường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, nếu có quy hoạch mà thực hiện không đúng hoặc chưa đầy đủ thì hiệu quả cũng sẽ bị hạn chế, gây hệ lụy lâu dài.

Ông Minh cho biết ngay tại Thủ đô Hà Nội và một số địa phương đã thấy rõ những vấn đề bất cập trong thời gian qua.

Một số ý kiến cho rằng nhiều quy hoạch vẫn mang tính ngắn hạn, thường chỉ 10-30 năm, trong khi nhiều quốc gia khác xây dựng quy hoạch 50-100 năm, ông Minh cho biết các cơ quan liên quan sẽ tiếp thu, nghiên cứu vấn đề này trong quá trình soạn thảo.

Ông Minh nêu ví dụ về phát triển hệ thống cảng biển, hiện tầm nhìn đến năm 2030 các bến cảng chính để phát triển kinh tế - xã hội rất quan trọng nhưng tầm nhìn chỉ chứa được tàu 50.000 tấn, trong khi xu hướng hiện nay là tàu 200.000 tấn...

Về quy hoạch tài nguyên nước, ông Minh cho biết nội dung này trong luật hiện hành đã tương đối đầy đủ, chỉ cần rà soát chi tiết theo từng ngành.

Thực tế vừa qua cho thấy do mưa lũ lớn, nhiều đoạn đê yếu đã bị vỡ, gây ngập úng nghiêm trọng ở một số khu vực như Thái Nguyên, Bắc Giang…, ông Minh cho rằng khi lập quy hoạch cần tính đến cao trình, hệ thống thoát nước và giữ nước, bảo đảm an toàn đê điều, điều tiết nguồn nước.

Theo ông Minh, tất cả những nội dung này phải được thể hiện xuyên suốt từ quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành đến quy hoạch cấp tỉnh, bảo đảm thống nhất từ trên xuống dưới.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng cho hay còn nhiều vướng mắc trong vấn đề quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch treo... Ông đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, tháo gỡ, tránh tình trạng dự án treo kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội.

"Có tình trạng quy hoạch xong rồi bỏ đấy rất nhiều, đến lúc làm việc khác không được", ông Minh nói và cho rằng khi quy hoạch cần nghiên cứu kỹ, cần mời các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu đánh giá để đạt hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết sẽ cùng Bộ Tài chính nghiên cứu về vấn đề "tuổi thọ" quy hoạch, hiện nay tầm nhìn quy hoạch còn ngắn, phải nghiên cứu tầm nhìn dài hạn hơn.

Ông Minh cũng cho rằng có tình trạng quy hoạch bị điều chỉnh nhiều lần, "hết nhiệm kỳ lại điều chỉnh", "suốt ngày điều chỉnh". Điều chỉnh vì các nhà đầu tư đến thấy vị trí đẹp và vạch ra là lại điều chỉnh, từ đất để phát triển văn hóa xã hội chuyển sang đất kinh doanh thương mại....

Phải phát triển không gian ngầm đô thị đa chức năng

Phát biểu tại tổ về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết hiện nay khu vực nội đô ở Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn khác đang quá tải về mật độ xây dựng, dân cư, giao thông trên mặt đất…

Ông Thường nhấn mạnh yêu cầu cấp bách đặt ra là phải phát triển không gian ngầm đô thị đa chức năng bao gồm giao thông, thương mại, thoát nước, bãi đỗ xe… để hình thành một hệ thống kết nối hoàn chỉnh.

Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội (Ảnh: Như Ý).

Sở Xây dựng Hà Nội đang được giao xây dựng quy hoạch không gian ngầm, ông Thường cho biết đây là lĩnh vực rất mới và rất khó.

Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung một điều riêng trong luật về quy hoạch không gian ngầm đô thị theo hướng tích hợp giữa giao thông ngầm, hạ tầng kỹ thuật ngầm, bãi đỗ xe, phòng trú ẩn… Đồng thời cần bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về không gian ngầm.

Cho biết các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng đang chịu áp lực rất lớn về rác thải, khí thải, biến đổi khí hậu, ngập úng, ùn tắc giao thông…, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị khi lập quy hoạch tỉnh cần bổ sung quy định về phân tích, đánh giá thực trạng và dự báo các kịch bản về ô nhiễm môi trường, ùn tắc, ngập úng đô thị… để làm cơ sở xây dựng, lựa chọn kịch bản phát triển phù hợp.