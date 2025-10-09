Hà Nội khởi công tuyến metro đi ngầm qua phố cổ hơn 35.600 tỷ đồng

Sáng 9/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đường sắt đô thị (metro) số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư hơn 35.600 tỷ đồng.

Đây là công trình quan trọng cấp quốc gia, sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) kết hợp vốn đối ứng từ ngân sách TP Hà Nội.

Tuyến có chiều dài gần 11km, gồm 1,94km đi trên cao và 9km đi ngầm. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2029.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án (Ảnh: CTV).

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết tuyến metro số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo không chỉ là dự án trọng điểm của thủ đô mà còn là biểu tượng của tầm nhìn, ý chí khát vọng đổi mới hướng tới mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Theo thiết kế, ga ngầm C9 sẽ kết nối với quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, bảo đảm gắn kết giao thông ngầm với không gian công cộng, bảo tồn di sản, tạo điểm nhấn kiến trúc đặc sắc.

Ông Tuấn cho hay Hà Nội sẽ phát triển 15 tuyến metro với khoảng 619km, hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, hiện đại và đồng bộ, đảm bảo di chuyển nhanh, bền vững và thân thiện với môi trường.

Một phối cảnh minh họa lối ra vào nhà ga C9 sát hồ Gươm (Ảnh: Đơn vị thiết kế).

Tuyến metro số 2 có 10 ga (2 ga trên cao và 8 ga ngầm) đi qua các tuyến phố Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào...

Các nhà ga chính gồm C1 - Xuân Đỉnh, C2 - Ngoại Giao Đoàn, C3 - Tây Hồ Tây, C4 - Bưởi, C5 - Quần Ngựa, C6 - Bách Thảo, C7 - Hồ Tây, C8 - Hàng Đậu, C9 - Hoàn Kiếm và C10 - Trần Hưng Đạo.

Tuyến metro này sử dụng 10 đoàn tàu, mỗi đoàn 4 toa, tốc độ thiết kế đạt 110 km/h đoạn trên cao và 80km/h khi đi ngầm.

Dự án đi qua 7 phường gồm Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cửa Nam.