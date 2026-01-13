Máy đào hầm "Táo bạo" metro Nhổn - ga Hà Nội chỉ còn cách đích hơn 500m

Chiều 13/1, máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 2 của dự án đường sắt đô thị (metro) số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội mang tên "Táo bạo", đã chính thức tiến đến ga S11 - ga Văn Miếu.

Hiện toàn bộ 3.497/3.497 vòng vỏ hầm đã được đúc hoàn thành, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho quá trình thi công.

Ban Quản lý đường sắt Hà Nội (MRB) cho biết máy TBM2 đã khoan được tổng chiều dài khoảng 2.055m, tương đương 1.370 vòng vỏ hầm đã và đang được lắp đặt. Tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - hầm và các ga ngầm đạt trên 74,98%.

Chiều dài từ cuối ga S11 đến đầu ga S12 - ga Hà Nội (đoạn khoan hầm) là 536m.

Máy đào hầm "Táo bạo" của metro Nhổn - ga Hà Nội đã tiến đến ga Văn Miếu (Ảnh: MRB).

Theo MRB, máy TBM số 1 mang tên "Thần tốc" đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ khoan hầm theo kế hoạch và đang thực hiện công tác tháo dỡ máy, chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong tổng thể kế hoạch thi công của dự án.

Bộ đôi máy TBM "Thần tốc" và "Táo bạo" được thiết kế riêng cho dự án tuyến metro số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Máy có chiều dài hơn 100m, nặng khoảng 850 tấn.

Dự án metro số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội là dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Dự án metro số 3 dài 12,5km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5km (đã khai thác thương mại), đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4km.

Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015 nhưng nhiều lần lùi tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn tuyến năm 2027.