Tây Ninh bắn pháo hoa ở 14 điểm đêm giao thừa Tết Bính Ngọ

Ngày 14/1, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, đêm giao thừa, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật tại 2 điểm và truyền hình trực tiếp trong 120 phút. Địa điểm tổ chức được dự kiến tại quảng trường khu trung tâm chính trị - hành chính tỉnh (phường Long An) và quảng trường Tô Quyền (phường Tân Ninh).

Tây Ninh sẽ bắn pháo hoa tại 14 điểm đêm giao thừa (Ảnh: P.N.).

Cùng thời khắc giao thừa, Tây Ninh sẽ bắn pháo hoa tại 14 địa điểm trên địa bàn tỉnh, gồm: quảng trường khu hành chính, khu phố Bình Cư 2, phường Long An; sân vận động khu phố 4, phường Kiến Tường; quảng trường Tô Quyền, đường Đặng Ngọc Chính, phường Tân Ninh; sân vận động phường Thanh Điền, phường Long Hoa; sân vận động đường Lê Hồng Phong, phường Gò Dầu; sân vận động phường Trảng Bàng.

Xã Cần Giuộc bắn pháo hoa tại khu dân cư Sài Gòn River Park (ấp Phước Thuận); xã Rạch Kiến tổ chức tại Công ty Tương Lai (ấp Long Thanh); xã Bến Lức tổ chức tại khu đô thị Waterpoint (ấp An Thạnh); xã Hậu Nghĩa tổ chức tại sân vận động ở ấp Khiêm Cương; xã Đức Hòa tổ chức tại khu Ecity Tân Đức; xã Tầm Vu tổ chức tại quảng trường xã; xã Bến Cầu tổ chức tại sân vận động ấp Mộc Bài; xã Dương Minh Châu tổ chức tại bờ hồ Dầu Tiếng.

Trong đó, các điểm bắn pháo hoa tại phường Long An, xã Bến Lức và xã Hậu Nghĩa dự kiến mỗi điểm bắn 120 giàn pháo; xã Tầm Vu bắn 60 giàn pháo; các địa điểm còn lại mỗi điểm bắn 90 giàn pháo hoa.

Ngày 20/2 (mùng 4 tháng Giêng), lễ khai mạc hội Xuân núi Bà Đen sẽ diễn ra tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Trong tối khai mạc, pháo hoa sẽ được bắn tại quảng trường trước nhà ga Bà Đen.

Ngoài ra, UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức họp mặt đoàn đại biểu Campuchia sang chúc Tết Bính Ngọ và ký kết thỏa thuận hợp tác với 3 tỉnh giáp ranh gồm Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum.

Tỉnh cũng tổ chức các buổi họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân với các hội, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp; thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị ngoại giao, lực lượng vũ trang, hải quan, quản lý thị trường; tổ chức lễ viếng nghĩa trang và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động và các tập thể trên địa bàn.